TF1 a visé juste en diffusant un programme familial le 25 décembre au soir. La première chaîne est suivie par France 3 et son téléfilm de Noël.

Crédit : Sony Pictures Neil Patrick Harris dans le film "Les Schtroumpfs"

par Benjamin Pierret publié le 26/12/2016 à 09:32

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est sans surprise un film pour enfants qui a remporté le match des audiences dimanche 25 décembre. Pour conclure cette journée de Noël, 3.5 millions de personnes ont visionné Les Schtroupfs 2 sur TF1, permettant à la première chaîne de récolter 17,5 % de part d'audience.



France 3 arrive en deuxième position avec le téléfilm Il était une fois Noël, qui a rassemblé 2.7 millions de téléspectateurs et 13,2 % des part d'audience. France 2 se hisse sur la troisième marche du podium avec la pièce Un chapeau de paille d'Italie, qui a fédéré 2.1 millions d'amoureux du théâtre (10,7 % de part d'audience).



M6 réalise un score honorable grâce à l'émission Chien contre chat : qui est le meilleur ? Un programme présenté par Mac Lesggy et Faustine Bollaert, qui a passionné 1.7 million d'amis des bêtes, soit 8,6 % de part d'audience. Enfin, en queue de peloton, on retrouve TMC avec le film Le cerveau de Gérard Oury : 1.2 million de cinéphiles pour 6,4 % de part d'audience.