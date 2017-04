publié le 11/04/2017 à 09:53

La bonne fée du petit écran a toujours ses fidèles. Joséphine, ange gardien reste l'une des séries préférées des Français. Lundi 10 avril, Mimie Mathy a attiré 5,6 millions de téléspectateurs de 21 heures à 22 heures 45, plaçant TF1 première chaîne de la soirée. Selon Médiamétrie, la part d'audience a atteint 23,5% chez les 4 ans et plus.



De son côté, France 2 s'offre un démarrage convenable pour sa nouvelle série policière Zone Blanche qui a fédéré 3,9 millions de curieux, 16% du public. Les téléspectateurs ont visiblement adhéré à cette fiction entre western et fantastique, campée par des acteurs méconnus du grand public. La soirée était aussi de taille pour M6 qui lançait la troisième saison de The Island, son émission de survie en milieu hostile, dont les audiences s'étaient quelque peu essoufflées en 2016.

Le programme était donc de retour avec le célèbre aventurier Mike Horn pour une nouvelle saison riche en nouveautés et dans laquelle, cette fois, les hommes et les femmes seront mélangés. 2,4 millions de personnes sont restés branchés devant The Island, soit 10% du public.



Place maintenant à la TNT : c'est le film Homefront sur C8 qui est arrivé en tête avec 1,2 millions de téléspectateurs, 5,2% du public.