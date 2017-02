publié le 16/02/2017 à 09:36

Après 12 saisons, Grey's Anatomy continue à charmer son public. La série médicale de TF1 a permis à la première chaîne de supplanter toutes ses concurrentes dans la soirée du 15 février, avec 4.1 millions de fidèles pour 16,2 % de part d'audience. France 2 la suit de près avec Fais pas ci, fais pas ça. L'ultime saison de la série familiale fais honneur à ses précédentes, avec 3.8 millions de fans pour 14,9 % de PDA. M6 se hisse sur la troisième marche du podium avec Top Chef, visionnée par 2.6 millions de gourmands et 11,9 % de part d'audience.



France 3 réalise un score honorable avec Des racines et des ailes. Le dernier numéro, centré sur le Mont-Blanc, a fait voyager 2.7 millions de passionnés, pour 11,4 % de part d'audience. Enfin, le prime Touche pas à mon poste : c'est que du kiff a rassemblé 1.5 millions de "fanzouzes" et récolté 5,9 % de part d'audience.