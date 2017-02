publié le 27/02/2017 à 09:35

Le gros lézard continue à fasciner le public. Godzilla, le film de Gareth Edwards sorti en 2014, a permis à TF1 de supplanter toutes ses concurrentes dans la soirée du 26 février avec 4.6 millions de téléspectateurs et 19,7 % de part d'audience. France 3 réussit à s'imposer en deuxième position avec le téléfilm Maigret et son mort : 3.4 millions de téléviseurs branchés sur la troisième chaîne, pour 13,2 % de part d'audience. France 2 se hisse sur la troisième marche du podium avec De L'autre côté du lit : la comédie française de Pascale Pouzadoux avec Dany Boon et Sophie Marceau a fait rire 3 millions de cinéphiles, soit 11,9 % de PDA.



Les consommateurs se sont donné rendez-vous sur M6, qui a diffusé un nouveau numéro de Capital, centré sur les meilleurs moyens de se loger mieux pour moins cher : 2.8 millions de téléviseurs branchés sur la 6 pour 11,4 % de part d'audience. Enfin, Arte réussit à tirer son épingle du jeu grâce à Rebecca, d'Alfred Hitchcock : 1.2 millions d'amateurs de suspense ont visionné ce long-métrage de 1947, soit 4,8 % de part d'audience.