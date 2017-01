Les réalisateurs Quentin Tarantino et David Fincher, avec deux de leurs derniers succès, ont charmé la majeure partie des téléspectateurs du dimanche 15 janvier.

Crédit : Sony Pictures "Django Unchained" a passionné le public

par Benjamin Pierret publié le 16/01/2017 à 10:52

C'est le cinéma qui a charmé le plus de téléspectateurs dans la soirée du 15 janvier. Django Unchained, film de Quentin Tarantino avec Jamie Foxx et Kerry Washington, a permis à TF1 de supplanter ses concurrents avec 5.5 millions de téléspectateurs, soit 25,8 % de part d'audience. Les cinéphiles avaient également rendez-vous sur France 2 : ils étaient 4.4 millions devant Gone Girl, de David Fincher, soit 18,8 % de PDA. France 3 se hisse sur la troisième marche du podium grâce aux Enquêtes de Vera. La série a fédéré 2.7 millions de fidèles et 10,2 % de part d'audience.



M6 a réalisé un score honorable grâce à Capital. Le dernier numéro du magazine économique, consacré aux marques françaises qui réussissent, a intéressé 2.3 millions de consommateurs, soit 9,0 % de part d'audience. Enfin, le documentaire L'avocat, un fruit qui fait sa loi a rassemblé 932.000 curieux sur France 5, soit 3,5 % de part d'audience.