Alma et Marie Myriam sont les invitées de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

Avec près de 200 millions de fidèles en moyenne, L'Eurovision confirme son statut de divertissement le plus regardé au monde. Le 13 mai prochain, c'est la jeune chanteuse Alma défendra les couleurs de la France à Kiev en Ukraine, 40 ans après Marie Myriam, la dernière française à avoir remporté le concours.



Dans un peu plus de deux semaines, tous les projecteurs seront braqués sur Kiev, en Ukraine. La raison : la finale du Concours Eurovision de la chanson ! Une émission retransmise en direct dans une quarantaine de pays. Et pour cette 62ème édition, c'est Alma qui représentera la France avec son titre Requiem.

Avec ce morceau, la jeune chanteuse de 28 ans compte biens séduire le plus possible afin de remporter la victoire ou tout du moins faire aussi bien qu'Amir. L'an dernier, le chanteur avait fini sixième avec son tube J'ai cherché, un exploit qui n'était plus arrivé depuis 2002. Pour l'édition 2016, l'émission avait attiré 5 millions de téléspectateurs, soit 30% de part d'audience.



Nouveauté cette année, les adeptes français du plus grand concours musical européen pourront suivre le programme sur France 2 ou bien dans plusieurs dizaines de salles de cinéma du réseau CGR. En attendant, France 4 diffusera les demi-finales les 9 et 11 mai prochains.



