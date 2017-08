Accents régionaux et animaux dans la curiosite

publié le 11/08/2017 à 12:00

Première partie : Le tour de France des accents régionaux

Les accents de nos régions, ils sont à la fois synonymes de fierté et de ségrégation, est-ce possible de les quantifier ? Il paraîtrait que le français le plus pur est celui que l’on parle en Touraine…d’où vient cette idée ?

C’est un petit tour de France des accents que nous propose notre guide, le journaliste Michel Feltin-Palas, rédacteur en chef à l’Express.

à lire D'où viennent les accents régionaux paru aux éditions du Pommier

"D'où viennent les accents régionaux" par Philippe Boula de Mareüil

Deuxième partie : Les animaux ont du sex-appeal

Qu'elle est la la position sexuelle favorite des animaux ? comment drague t-on chez les bestioles ? Les truites sont-elles des simulatrices ?

C'est ce que nous raconte Marc Giraud, écrivain, spécialiste des animaux et notre bestiologue préféré !

Marc Giraud est l'auteur du livre Le sex-appeal des crocodiles et autres histoires d'amours bestiales paru chez Delachaux et niestlé.



