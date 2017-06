A-t-on vraiment besoin de travailler dans la Curiosité

publié le 27/06/2017 à 18:40

A-t-on vraiment besoin de travailler ?

Mais pourquoi travaille-t-on, est-ce dans la nature de l’être humain ? Est-si bon pour notre santé ? C’est le sujet qui fâche de Ca m'intéresse histoire, et pour répondre à ces questions nous recevons la rédactrice en chef adjointe du magazine, Cyrielle Lemoigne-Tolba.

ça m'intéresse Histoire juillet 2017

Moments méconnus de l'histoire

on va plonger dans nos archives les plus émouvantes, un parchemin signé Blaise Pascal, un manuscrit tâché du sang de Robespierre, la chanson plagiée par le régime de Vichy pour écrire "Maréchal nous voilà!" Vous irez de surprises en surprises en compagnie de l' écrivain Jean-Pierre Guéno.

Ces histoires sont à découvrir dans Le Monde Hors-Série - instants d'Histoire consacré aux 110 documents d’archives qui rendent l’Histoire vivante.

Le Monde Hors Série Instants d'Histoire

Les microbes amis de la nature

Ils sont invisibles, ils ne font aucun bruit ou presque et pourtant ils sont partout, les microbes !! Mais n’ayez pas peur, vous allez découvrir pourquoi ils sont précieux et préservent notre vie, toutes les formes de vie !

Ce voyage chez les microbes nous est proposé par Marc-André Selosse Professeur au Muséum d'histoire naturelle et auteur du livre Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations publié aux éditions Actes Sud

Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations