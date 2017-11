Pourquoi expose-t-on sa vie sur les réseaux sociaux ?

publié le 01/11/2017 à 07:00

Les réseaux sociaux ont pris une place considérable dans notre vie. Ils peuvent être de très bons outils de partage et de communication mais la tentation est grande de vouloir y être connu et reconnu. D'où les photos personnelles, les états d'âme et mises en scène de soi publiés sur Facebook, Instagram ou encore Twitter à la recherche du moindre "like" ou follower supplémentaire... Que révèle ce besoin d'exposition ? Jusqu'où peut-il aller ? Reflète-t-il réellement le quotidien de celles et ceux qui se racontent sur la toile ?

Invités

- Hugo : responsable des contenus digitaux chez ITV Studios France

- Michaël Stora : psychologue, psychanalyste et cofondateur de l'Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines, auteur de "Hyper Connexion", éditions Larousse



