Pourquoi embellit-on notre vie sur les réseaux sociaux ?

publié le 21/02/2017 à 07:00

Suite à l'avènement des réseaux sociaux, la vie privée a perdu beaucoup de son sens. Certains d'entre nous, à cause du diktat du "like", recherchent simplement la popularité en partageant leurs statuts et photos (vacances, soirées, restaurants, vie de famille, selfies digne d'un photographe professionnel...) et à faire envie à ceux qui les suivent. Nos fils d'actualités sont en effet remplis de contenus alléchants de nos amis virtuels. Mais est-ce toujours la réalité ? Ont-ils réellement une vie de rêve ?

Invités

- Laurie Cholewa, animatrice et auteur de "Menteuse !" (Éditions J'ai lu)

#Menteuse ! (J'ai lu)

- Thu Trinh-Bouvier, Experte de la communication digitale et responsable nouveaux médias chez Vivendi

Livre : "Parlez-vous Pic speech- La nouvelle langue des générations Y et Z" (Éditions Kawa).

Parlez vous pic speech la nouvelle langue des generations Y et Z (Kawa)

- Hugo, Community Manager, Twitter

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).