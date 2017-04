Peut-on aimer ses parents même quand ils ont été défaillants ?

publié le 19/04/2017 à 07:00

Absence, abandon, inconséquence, addictions, violences, incapacité à aimer ou à être responsable... Difficile quand on est enfant de grandir dans un foyer ou les parents n'assument pas leur rôle. Si le père et la mère parfaits n'existent pas, il en est certains qui ne seront jamais à la hauteur. L'amour d'un enfant est-il inconditionnel qui que soient et quoi que fassent ses parents ?



La comédienne Aure Atika signe un ouvrage dans lequel elle raconte l'amour fou qu'elle vouait à sa mère en dépit de ses fragilités et de ses dépendances. Elle témoigne dans l'émission.

Invitées

- Aure Atika, comédienne et auteur

Livre : "Mon ciel et ma terre" (Éditions Fayard)

Mon ciel et ma terre (Fayard)

- Brigitte Allain Dupré, psychothérapeute, psychanalyste

Livre : "S'affranchir de ses dépendances affectives" (Éditions Leduc.s)

S'affranchir de ses dépendances affectives (Leduc.s)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).