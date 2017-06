Le parfum influence-t-il notre perception de l'autre ?

publié le 21/06/2017 à 07:00

Les goûts et les couleurs restent un débat perpétuel, ce qui plait aux uns n’enthousiasme pas forcément les autres. Et quand une personne sent la cocotte et s'asperge sans retenue, la répulsion est parfois au rendez-vous... Elle peut d'ailleurs faire prendre en grippe celui ou celle dont l'odeur déplaît. Comment expliquer que certains parfums nous plaisent et d'autres nous indisposent ? Une grande marque est-elle l'assurance d'un bon produit ? Quels sont les flacons préférés des Français(es) ?



Invités

- Lionel Paillès, journaliste parfum (L'Express styles, GRAZIA, Lui, air France magazine)

- Mathillde Bijaoui, parfumeur de la société Mane



Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).