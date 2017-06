Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

- Marie Andersen , psychologue clinicienne et psychothérapeute "Bon sexe, bon genre !" (Éditions Ixelles Éditions)

article

7788767022

Homosexualité : la découvrir sur le tard

Homosexualité : la découvrir sur le tard

L'âge moyen d'un "coming-out" en France est de 21 ans, mais certains l'annoncent bien plus tard ! On prend notre temps dans "On est fait pour s'entendre" !

http://www.rtl.fr/culture/lifestyle/homosexualite-la-decouvrir-sur-le-tard-7788767022

http://media.rtl.fr/cache/wdRUWeo04Xg1odBn6H20Jg/330v220-2/online/image/2017/0607/7788877324_c-est-quand-le-bonheur.jpg