On ne m'écoute pas ! (Odile Jacob)

- Alain Braconnier , psychiatre et psychologue Livre : "On ne m'écoute pas !" (Odile Jacob)

Disputes, polémiques, conflits : à l'origine ces altercations sont souvent liées à un manque de communication que ce soit au travail, dans le couple, en famille... "Tu m'écoutes ? ", " Tu es sourd ou quoi ? ", " ça fait 10 minutes que je te parle !", " 20 fois que je me répète !"… Vous vous reconnaissez ? En effet, nombreux sont ceux qui se plaignent de ne pas être suffisamment écoutés. La bonne nouvelle : ça s'apprend ! Savons-nous nous-même tenir compte de ce que disent les autres ? Comment améliorer notre écoute et celle de notre entourage ?

Comment être mieux écouté des autres ?

Être écouté favorise considérablement les relations humaines, notre sentiment d'exister et notre confiance en nous. On tend l'oreille dans "On est fait pour s'entendre" !

