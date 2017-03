reCAPTCHA: Tough on Bots, Easy on Humans

Vous n’aurez bientôt plus à prouver que vous n’êtes pas un robot sur Internet. Créé pour s’assurer que le visiteur d’une page web n’est pas un programme informatisé de spam ou une autre nuisance robotisée, le CAPTCHA – pour Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Human Apart - pourrait bientôt être de l’histoire ancienne. Google a annoncé qu’il allait remplacer ce processus d’identification par un mécanisme invisible.



Inspiré par la procédure imaginée par le père de l’informatique Alan Turing pour déceler la capacité d’une machine à imiter l’intelligence humaine, ce petit test consistait à recopier un texte affiché sous la forme d’une image, ou, plus récemment, à identifier certains éléments d’une photo.

Le CAPTCHA a connu de nombreuses modifications au fil des ans. Face à la nécessité de répondre à la menace de machines de plus en plus intelligentes, leur sécurité est devenue de plus en plus contraignante. Il n’était alors pas rare que certains calculs demandés soient quasiment impossibles à effectuer ou que certains caractères soient tout bonnement indéchiffrables par un utilisateur humain.

Is it me or is this the most impossible captcha ever? pic.twitter.com/diDwQiGmSP — Chris Goosen (@chrisgoosen) December 4, 2015

Racheté par Google en 2009, le dispositif a été simplifié et complété par une analyse comportementale de l’utilisateur. Le système étudie les mouvements de la souris précédant l’arrivée de l’internaute sur la page du CAPTCHA et croise les données avec d’autres informations, comme l’adresse IP ou la localisation, pour décider de le soumettre à une simple case à cocher ou à un CAPTCHA classique.

Le CAPTCHA simplifié par Google

Google assure être aujourd'hui en mesure de rendre ce processus invisible. Désormais, seuls les internautes jugés suspects se verront proposer la fastidieuse boîte de texte. Le géant américain donne peu d’informations sur la façon dont il a franchi cette nouvelle étape et précise seulement que son test d’identification repose sur "une combinaison d’apprentissage automatique et une analyse avancée du risque". Les sites Internet utilisant le CAPTCHA sont d’ores et déjà invités à adopter le nouveau système.

