publié le 24/07/2017 à 15:57

Coup de filet des autorités américaines sur le Dark Web. Le 20 juillet 2017 les autorités américaines ont annoncé la fermeture du plus grand site de vente du Dark Web, "AlphaBay market". Cet espace du web caché rassemblait 200.000 utilisateurs et 40.000 vendeurs. Le FBI a répertorié sur ce site 250.000 produits narcotiques et 100.000 autres produits illégaux : armes, coordonnées bancaires, virus informatiques...



Le Dark Web fait partie du Deep Web. Celui-ci rassemble tous les sites qui ne sont pas accessibles via les moteurs de recherche classiques. Pour accéder au Dark Web, il faut masquer son adresse informatique. Cela en fait un web anonyme où les trafics prolifèrent.



Le créateur et administrateur retrouvé mort

AlphaBay était inaccessible depuis le 5 juillet. Le même jour, son richissime créateur canadien, Alexandre Cazes, était arrêté en Thaîlande. Le programmateur informatique de 26 ans est retrouvé mort 7 jours plus tard. Les autorités locales déclarent qu'il s'est pendu dans sa cellule.

Dans la foulée de la fermeture de AlphaBay, un deuxième site de trafic, Hansa, a été fermé et ses exploitants arrêtés. En 2013, le célèbre Silk Road avait été fermé. Le site dédié à la vente de drogues était d'une taille largement inférieure à celle de AlphaBay. Silk Road avait été recréé un mois plus tard.