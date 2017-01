REPLAY - Et si c'était la fin des pervenches ? Selon "Auto Plus", elles pourraient être remplacées dès 2018 par des voitures connectées capables de contrôler 1.500 véhicules par heure.

par Christophe Bourroux , Loïc Farge publié le 20/01/2017 à 07:15

C'est une innovation qui va donc faire passer la distribution des PV de stationnement au stade industriel. Selon le dernier magazine Auto-Plus, les traditionnelles pervenches pourront être remplacées par des voitures "flasheuses". Ce type de véhicule (les "scan cars") sera conduit par deux agents et surmonté d’un système de caméras. Ces caméras, en même temps que la voiture avance dans une rue, peuvent lire les plaques d’immatriculation des véhicules qui sont garés.



Les numéros de ces plaques sont comparés en temps réel avec ceux qui ont été enregistrés sur les horodateurs ou les applications qui permettent de payer le stationnement. Cela permet de savoir immédiatement si le titulaire de la plaque en question a bien réglé, et si le temps autorisé n’est pas dépassé. En cas de réponse négative, un PV est automatiquement envoyé au titulaire de la carte grise.



À partir de 2018, la loi permettra de confier à des sociétés privées la surveillance du stationnement payant. Ces sociétés privées auront évidemment une prime à la performance : plus elles dresseront de PV, plus elles seront payées. Ce système de voiture-robot à PV sera redoutable, capable de contrôler jusqu'à 1.500 voitures par heure, c’est-à-dire au moins dix fois plus qu’une pervenche.