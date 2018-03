Meryl Streep au casting du nouveau "Mary Poppins" ?

publié le 29/07/2016 à 10:37

Il va falloir apprendre a dire "Supercalifragilisticexpialidocious". Ce fameux terme devenu culte avec le Disney Mary Poppins. La firme prépare un retour de la super nounou aux pouvoirs toujours un peu flous qui ont fasciné toute une génération. Mary Poppins Returns, ou "Mary Poppins revient", est en préparation et on en sait un peu plus sur le casting. Selon Variety, Meryl Streep pourrait rejoindre Emily Blunt.



L'actrice de 67 ans pourrait endosser le costume d'un nouveau personnage, absent de la version originale, une cousine de Mary Poppins, Topsy Poppins. Les deux actrices retrouveront le réalisateur qui les a déjà dirigées pour Into The Woods, Rob Marshall. Pour le rôle de Jack, l'ami de Mary Poppins interprété par Dick Van Dyke dans le film de 1964, Disney aurait fait appel à Lin-Manuel Miranda (la star de la comédie musicale Hamilton récompensée par 11 Tony Awards en 2016). Le film est attendu pour décembre 2018.