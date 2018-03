publié le 28/08/2017 à 08:48

C'est une grande dame du cinéma français qui s'en va. Mireille Darc, (Mireille Aigroz, son vrai nom) actrice iconique des années 60-70 est décédée ce lundi 28 août 2017, après de nombreux problèmes de santé dont plusieurs AVC. L'actrice française laisse derrière elle une carrière jalonnée de succès et couronnée de distinctions, telles que la Légion d'Honneur. Née à Toulon en 1938, Mireille Darc a commencé sur le petit écran dans La Grande Bretèche de Claude Barma, avant de décoller au cinéma.



C'est donc la télévision qui offre sa première chance à Mireille Darc en 1960. Avant cela, elle décide de changer son nom de famille dès de son arrivée à Paris. D'Aigroz, elle passe à Darc, en référence à Jeanne d'Arc et la rivière d'Arc, qui a marqué son enfance. Trois ans plus tard, elle partage l'affiche avec Louis de Funès dans Pouic-Pouic, où elle incarne sa fille. Le public fond pour la jeune femme dont le succès décolle dès 1965 lorsqu'elle devient l'égérie du réalisateur Georges Lautner, avec qui elle tournera dans 13 films dont Les pissenlits par la racine et La valise.

Elle sera aussi la muse d'Édouard Molinaro et Yves Robert. Tout au long de sa carrière, Mireille Darc acquiert un statut de sex-symbol, qui explose dans Le retour du grand blond d'Yves Robert en 1974. Sa robe fendue noire qu'elle porte à ce moment n'y n'est pas pour rien.

Sa rencontre avec Alain Delon en 1968

> Alain Delon & Mireille Darc - Silent Love Scene in Jeff, 1969 Durée : 03:12 |

C'était le couple emblématique de la fin des années 60. Deux sex-symbols du cinéma français qui se sont d'abord rencontré sur le tournage de Jeff de Jean Herman. Pendant 15 ans, les deux acteurs vont être unis sur scène et dans la vie. Leur histoire va passionner le public pendant de nombreuses années, et même plus de dix ans après leur séparation, Mireille Darc et Alain Delon ont toujours des mots tendres l'un envers l'autre, malgré les disputes, les coups durs et l'histoire de l'acteur avec Anne Parillaud.

L'accident et l'opération à coeur ouvert de 1980

> Mireille Darc victime d'un accident de la route | Archive INA

La carrière de Mireille Darc fait une pause dans les années 80. L'actrice est d'abord soignée pour sa malformation cardiaque, lors d'une opération à cœur ouvert réalisée par le docteur Alain Chabrol. En 1983, en pleine rupture avec Alain Delon, elle est victime d'un terrible accident de voiture sous le tunnel d'Aoste. Sa colonne vertébrale est fracturée. Elle est hospitalisée pendant trois mois. Alain Delon est à son chevet.



La suite de sa carrière se poursuit sur les planches avec notamment Sur la route de Madison en compagnie d'Alain Delon. Mireille Darc réalise aussi le documentaire Elles sont des dizaines de milliers sans abri, diffusé su France 2. En 2002, elle se marie avec Pascal Desprez, architecte, qui avait récemment donné des nouvelles de l'état de son épouse après son hospitalisation d'urgence à l'Hôpital européen Georges-Pompidou.