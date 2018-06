François Damiens sur RTL : "J'ai deux métiers, la caméra cachée et le cinéma"

publié le 01/06/2018 à 20:15

Les fans de François l'embrouille peuvent être aux anges. François Damiens revient avec "Mon ket", un premier film tourné intégralement en caméra cachée. Un ovni, à mi-chemin entre le cinéma traditionnel et les péripéties improvisées des caméras cachées.



"J'ai deux métiers, la caméra cachée et le cinéma. Je rêvais d'associer les deux et d'allier la fiction à la réalité. Je pense que personne ne peut mieux jouer que quelqu'un qui ne sait pas qu'il est filmé (...). Les piégés jouaient tellement juste que j'étais spectateur de leur jeu", explique-t-il.

Intitulé "Mon ket", ce premier film raconte l'histoire de Dany Versavel qui décide de s'évader de prison pour assumer son rôle de père. "La seule chose qu'il donne à son fils est son temps et son amour. Pour le reste, il ne l'amène pas vraiment sur la bonne route. Il lui apprend à fumer, boire et le déscolarise. Mais tout ça avec beaucoup d'amour", raconte le réalisateur.

Interprété par François Damiens, ce père indigne et irresponsable créé un profond malaise chez ceux qu'il rencontre. Parmi eux, la cliente d'un bureau de tabac, abasourdie de le voir apprendre à fumer à son fils. "Ils sont déstabilisés. C'est le principe du piège. On prend longtemps à les réanimer après (...). On a piégé 300 personnes pour en garder 25 dans le film (...). Il fallait des piégés qui nous permettait de continuer l'histoire", explique l'acteur.