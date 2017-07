Un nouvel extrait de "Song to Song" montre Ryan Gosling et Lykki Li amoureux

publié le 11/07/2017 à 12:18

"Je pourrais te suivre partout". Un tout nouvel extrait de Song To Song a été dévoilé ce lundi 10 juillet. Le prochain film de Terrence Malick, dont la sortie est prévue ce mercredi 12 juillet, fait partie des films les plus attendus de l’année. La raison : un casting de rêve couplé aux apparitions d’icônes de la musique.



C’est ainsi que les têtes d’affiche Ryan Gosling, Michael Fassbender, Rooney Mara et Natalie Portman, ont côtoyé sur le tournage Patti Smith, Iggy Pop, les Red Hot Chili Peppers ou encore Lykke Li. C’est d’ailleurs la chanteuse suédoise qui est au cœur de cet extrait avec Ryan Gosling. On voit cette dernière en compagnie de l'acteur qui interprète le rôle de BV, un jeune auteur à succès en quête de l’amour et de reconnaissance.

Tous deux semblent amoureux. Lykke Li lui annonce que pour lui, elle serait prête à tout abandonner, afin de le suivre partout. Cet extrait laisse entrevoir l’aspect esthétique général du film : des zooms et des panoramiques aux mouvements ondulants. Quant à l’histoire : de la passion, de la séduction et de la musique.