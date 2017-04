"Sous le même toit" et "Cessez-le-feu" dans les sorties cinéma de la semaine

publié le 18/04/2017 à 09:54

Les nouveautés à l'affiche ce 19 avril avec tout d'abord le coup de cœur de la semaine : la comédie Sous le même toit de Dominique Farrugia. Il s'agit du septième film de réalisateur pour l'ex-Nul qui retrouve ses personnages fétiches de Delphine et Yvan, embarqués cette fois dans un divorce mouvementé. Pour des raisons économiques, l'ex-époux ne peut se payer un appartement et vu qu'il possède 20% de la maison achetée avec madame, il va exiger occuper une surface correspondante. La colocation avec son ex-femme et leurs deux enfants va être explosive.



C'est une formidable comédie, remarquablement écrite et mise en scène par Dominique Farrugia très inspiré par le thème du divorce pourtant pas facile à manier. "J'avais extrêmement envie de faire rire, mais j'avais envie de moments d'émotion, raconte-t-il. J'en ai coupé beaucoup au montage parce que j'en avais presque trop mis, le film perdait un peu de sa saveur." La réussite de Sous le même toit doit aussi beaucoup à ceux qui interprètent le couple divorcé : Louise Bourgin mais surtout Gilles Lellouche, excellent dans le costume d'ex mari roublard.

> SOUS LE MÊME TOIT Bande Annonce (2017) Dominique Farrugia, Adèle, Comédie

"Cessez-le feu" d'Emmanuel Courcol avec Romain Duris

Un film passionnant et poignant qui s'inspire de faits réels : en 1923, Georges, héros de la guerre 14-18, n'a toujours pas réussi à retrouver sa place au sein de la société. Il a passé 4 ans en Afrique loin des siens. À son retour, il découvre que son grand frère, parti au front avec lui, n'a plus prononcé un mot depuis la fin du conflit.

Une professeure de langue tente de l'aider et Georges va s'éprendre d'elle devant vaincre lui aussi des problèmes de communication avec le monde qui l'entoure. Belle et juste réflexion sur les traumatismes d'après guerre, Cessez-le feu a passionné Romain Duris. Il est accompagné de Céline Sallette et Grégory Gadebois, tous formidables.

> CESSEZ-LE-FEU (Romain Duris, 2017) - Bande Annonce

"Gold" avec Matthew McConaughey

Entre Scorsese et Coppola, Gold de Stephen Gaghan raconte lui aussi une histoire vraie : celle de Kenny Wells, chercheur d'or comme son père, la réussite en affaires en moins. Un prospecteur dont la route va croiser celle d'un aventurier qui lui promet qu'un filon immense se trouve au cœur de la jungle Bornéo.



Kenny se lance dans l'aventure mais les périls qu'il devra vaincre sont autant à Wall Street que dans le sud-est asiatique. McConaughey dévore l'écran en en faisant un peu trop comme d'habitude mais avec une ferveur contagieuse.

> GOLD - Bande-annonce officielle VOST - Matthew McConaughey - Au cinéma en 2017