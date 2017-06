publié le 05/06/2017 à 14:29

Décidément, on ne sait plus où donner de la tête pour Avengers : Infinity War. Ce prochain volet des Avengers, attendu par les fans du monde entier, sortira en avril 2018. Mais, il fait déjà beaucoup parler de lui, avec son casting prestigieux puisque tous les héros Marvel seront au rendez-vous pour combattre le titan Thanos, qui a fait de courtes apparitions dans Les Gardiens de la Galaxie (2014) et The Avengers 2 : L’Ère d'Ultron (2015). Thanos veut à tout prix les Pierres de l'Infini, fil rouge des intrigues des films Marvel, pour détruire notre monde et devenir le roi de l'univers.



Si les récentes informations indiquent que Thanos sera le grand méchant d'Avengers : Infinity War, le site de cinéma IMBD vient d’ajouter un nouveau super-vilain à l'intrigue : Man-Ape (Homme-Singe en français), qui fera son entrée dans l'Univers Cinématographique Marvel avec Black Panther. Ce film, prévu pour février 2018 consacré à T'Challa (Black Panther), apparu pour la première fois dans Captain Americain : Civil War (2016).

Man-Ape est un guerrier redoutable grâce au pouvoir du gorille blanc Crédit : Marvel

Homme-Singe, incarné par Winston Duke, est un ancien ami de T'Challa, qui souhaite accéder au trône du Wakanda (occupé par le héros) par tous les moyens. Il doit son surnom à la fourrure du gorille blanc sacré qu'il porte en permanence et qu'il lui donne des pouvoirs surpuissants. Le site IMBD ne donne pas plus de détails sur son rôle dans Avengers : Infinity War, mais on peut penser que sa présence augmentera l'importance du rôle de Black Panther dans l'histoire, qui devrait être en possession de la dernière Pierre de l'Infini, que convoite Thanos.