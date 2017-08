publié le 02/08/2017 à 12:39

Avis aux amateurs de cinéma. À Villerville, ou plutôt Tigreville pour les fans d'Un singe en hiver, une exposition propose de venir contempler les nombreux objets et photographies du film qui a réuni Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo en 1962. Pour les 55 ans de ce long-métrage, la ville a décidé de le fêter à sa manière.



En arrivant à Villerville, c'est l'immense affiche de Gabin et Belmondo qui accueille les touristes. "On est à Villerville mais bon c'est vrai que pour les fans du film, c'est Tigreville", admet Jean Chevalier, président de la confrérie du Singe en hiver. Il est celui qui a mis sur pied une exposition riche d'images, d'anecdotes et d'objets du célèbre film. "Vous avez le téléphone d'époque, le cendrier picon, la jonque du début du film..., a-t-il égrainé. Quand on fait des visites guidées, on retrouve toutes les scènes du film : la gendarmerie, l'église, le cabaret normand, le guettoir, tout est resté intact, les gens sont contents de découvrir le village, on les remet dans le contexte du film".



Les touristes sont nombreux à venir sur les traces de Jean Gabin et de Jean Paul Belmondo, les deux acteurs principaux de ce film d'Henri Verneuil qui avait posé ses caméras à Villerville. La ville avait en effet été rebaptisée Tigreville pour les besoins du film. L'exposition d'objets et de photos ainsi que les visites de la station balnéaire sont proposées jusqu'au 7 août.