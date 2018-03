publié le 30/08/2016 à 10:08

Pas moins de 560 nouveaux romans, français et étrangers, paraîtront d'ici octobre. Et si le chiffre ne cesse de baisser depuis quelques années (589 en 2015, 607 en 2014), le choix reste encore très large. Comme chaque année, le nouveau roman d'Amélie Nothomb est très attendu. L'écrivaine livre Riquet à la houppe, une reprise toute personnelle du conte éponyme de Charles Perrault. Plutôt gouleyant, le livre se déguste avec plaisir. Yasmina Khadra signe lui aussi un retour très réussi avec Dieu n'habite pas La Havane. Un univers inédit pour l'auteur, qui y raconte une torride histoire d'amour dans le Cuba d'aujourd'hui.



Par ailleurs, l'amour est une thématique mise à l'honneur, notamment dans deux autres romans très attendus : Repose-toi sur moi de Serge Joncour, et L'Archipel d'une autre vie d'Andreï Makine. Dans les autres livres à ne pas rater, il y a La Succession de Jean-Paul Dubois et Continuer de Laurent Mauvignier, que l'on devrait retrouver en bonne position pour les grands prix de l'automne, à commencer par le Goncourt. Un prix obtenu par Laurent Gaudé en 2004, qui revient avec l'un des romans les plus puissants de cette rentrée : Écoutez nos défaites. L'auteur sera l'invité de Laissez-vous tenter jeudi 1er septembre.

Trois nouveaux auteurs se démarquent

Du côté des nouveaux auteurs, plusieurs ont de quoi impressionner. Dans le terrifiant Chanson douce, Leïla Slimani met en scène une nourrice tueuse d'enfants. Jean-Baptiste Del Amo se penche sur la violence du monde paysan dans Règne animal, et le chanteur de rap Gaël Faye se souvient de son enfance au Burundi dans l'émouvant Petit Pays.

À noter également, quelques déceptions. Des romans très médiatisés qui se dégonflent comme une baudruche, tels que Babylone de Yasmina Reza, Cannibales de Régis Jauffret, Romanesque de Tonino Benacquista. L’Insouciance, de Karine Tuil, rate quant à lui sa cible par excès de clichés.



Enfin, Histoire du lion Personne, de Stéphane Audeguy, est un coup de cœur. Il raconte les aventures de ce fauve baptisé Personne, adopté lorsqu'il n'était qu'un lionceau par un petit sénégalais. L'histoire se déroule au XVIIIe siècle : le lion Personne est ensuite envoyé en France à la ménagerie de Versailles, en pleine Révolution. Derrière la simplicité du récit et son contexte historique passionnant, le destin du lion Personne nous amène à réfléchir, l'air de rien, à la condition animale ou à y voir une métaphore du déplacement, de l'exil, des thèmes en résonance avec notre époque.