Quand Jean d'Ormesson lisait du Jean d'Ormesson sur RTL

publié le 05/12/2017 à 11:20

L'un de ses tout derniers ouvrages s'intitulait Je dirai malgré tout que cette vie fut belle. Jean d'Ormesson, reconnu par beaucoup comme un amoureux de la vie, est décédé dans la nuit de lundi 4 à mardi 5 décembre, à l'âge de 92 ans. L'écrivain, journaliste et académicien est mort d'une crise cardiaque chez lui, à Neuilly (Hauts-de-Seine).



L'Immortel, Jean d'Ormesson, s'est imposé comme l'une des grandes personnalités du monde la Culture pendant plus d'un demi-siècle. Dans une archive RTL de 2003, l'écrivain lisait ses propres lignes dans lesquelles il parlait de la vie et et de la mort. "J'ai tant aimé la vie que j'accepte la mort comme son accomplissement", déclarait-il, avant d'ajouter : "Si un génie bienveillant ou malin me proposait de prolonger ou de recommencer mon parcours dans le système implacable de l'espace et du temps, je déclinerais son offre".

Jean d'Ormesson ne regrettait rien de sa vie. "Dieu sait si le voyage m'a plu, je ne le referai pas volontiers", avait-il écrit, ajoutant : "Merci beaucoup, merci pour le séjour et merci pour le retour".