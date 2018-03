"Oscar le fantôme" : et si la peur changeait de camp ?

publié le 27/03/2018 à 18:29

Dans la série des terreurs enfantines, le fantôme occupe une place de choix, au même titre que les monstres sous le lit, les araignées géantes et les ours mangeurs d'enfants. Pour les parents c'est parfois un vrai casse-tête pour expliquer que toutes ces choses affreuses n'existent pas. Voici un livre précieux pour lutter contre ces affreuses bestioles, car le mieux c'est encore d'en rire !



Oscar de Canterbourg est un fantôme, habitant des limbes et ayant la sale habitude de s'inviter (la nuit) dans le château du duc et de la duchesse de Canterbourg. Hurlements et poursuites dans les couloirs sont immanquablement au programme de ces virées nocturnes. Mais voilà qu'un jour, poussant la porte de notre monde, Oscar va se retrouver face à de bien étranges habitants... totalement indifférents à ses hurlements. Tous ont le nez plongé dans leurs téléphones portables.

Dans cette étrange maison Oscar va tour à tour se retrouver prisonnier d'un aspirateur, d'une machine à laver, et même... d'une immense peluche exposée dans un musée d'art contemporain. Et si la peur était en train de changer de camp ?

André Bouchard qui signe et dessine cette belle histoire de fantôme n'en est pas à son premier méfait ! Il est l'auteur de plusieurs albums comme Les lions ne mangent pas de croquettes, Une si charmante verrue sur le nez, Le pacha qui s'ennuyait ou encore Le génie des bigoudis.



Oscar le fantôme est édité chez Saltimbanque éditions (14,90 euros) et c'est à lire à partir de 3 ans.