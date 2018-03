publié le 28/06/2016 à 09:53

De l’opéra sous les étoiles maintenant. Pour la 16e édition d’Opéra en plein air, La Bohème de Giacomo Puccini est en tournée dans toute la France, avec un metteur en scène inattendu, puisque c’est Jacques Attali, l’ancien conseiller de François Mitterrand qui a été choisi. Et la production a fait appel au dessinateur de BD Enki Bilal pour les décors et les costumes. La Bohème, composée entre 1892 et 1895, c’est pour Puccini et comme dans la chanson de Charles Aznavour, l’histoire d’un groupe d’amis, jeunes, artistes, pauvres (souvent, ça va avec), qui vivent sous les toits de Paris.



Parmi ces amis, il y a le peintre Rodolfo, et la brodeuse Mimi. Ils tombent éperdument amoureux, puis Rodolfo empoisonné par sa jalousie, la quitte, et Mimi, malade, meurt. L’histoire d’amour est tragique. Jacques Attali n’hésite pas à comparer l’histoire à la série Friends. C’est aussi ce qui en fait l’universalité pour lui. "Tout en restant fidèle au texte et en évitant les anachronismes ridicules, on peut donner une interprétation ultra-intemporelle. Cela pourrait être aujourd'hui, mais cela pourrait aussi se passer en 1830", poursuit Jacques Attali.

Une tournée dans toute la France

Enki Bilal, le dessinateur de BD et réalisateur a déjà travaillé pour la scène pour de la danse ou du théâtre. Habituellement, son style peu futuriste dans les bleu et gris est assez reconnaissable. Ce n’est pas le cas dans cette Bohème où il semble avoir un peu gommé sa patte, pour mieux se fondre dans l’intemporalité voulue par le metteur en scène. Un Jacques Attali "exigeant et pointilleux" pour plusieurs artistes qui travaillent sur cette production. Il vient aussi de terminer une pièce de théâtre qu'il présentera à la rentrée.

En tout cas, chaque année Opéra en plein air fait appel à des personnalités pour mettre en scène ses spectacles :Arielle Dombasle l’an dernier, Patrick Poivre d’Arvor celle d’avant. Et dans la fosse d’orchestre, on retrouve le chef Patrick Souillot, ancien assistant de Leonard Bernstein ! Ces belles affiches permettent de rassembler chaque année de 40.000 à 45.000 spectateurs. En plus dans des lieux historiques qui servent de fond au décor. La tournée se poursuit le 8 juillet à Carcassonne, puis d’ici à la mi-septembre près de Nancy, au Château d'Haroué, mais aussi aux Invalides et à Fontainebleau. Il reste des places, il faut compter entre 40 et 95 euros. Pour l’aspect pratique, pensez à la petite couverture !