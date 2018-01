publié le 05/01/2018 à 11:33

Normandie nue de Philippe Le Guay est le premier film RTL de l'année 2018. François Cluzet y tient le rôle principal. L'acteur tourne en moyenne deux films par an, ce qui est relativement rare. "J'ai l'impression que c'est déjà pas mal. J'aime beaucoup travailler avant le tournage, tout faire en amont, je suis très 'chabrolien' dans l'exercice", démarre François Cluzet au micro de RTL.



Le film raconte comment des agriculteurs normands, devant faire face à la crise des prix de production et le déclin de leur village, vont être sollicités par un grand photographe américain pour poser nus dans un champ des environs. Pour lui, c'est la suite d'un travail artistique, pour eux c'est une révolution, car se mettre à nu, au propre comme au figuré, c'est mettre de côté sa pudeur et se révéler.

François Cluzet incarne Georges Balbuzard, le maire paysan du Mêle-sur-Sarthe qui tente de convaincre ses administrés, car il voit surtout l'occasion d'attirer l'attention des médias sur les soucis du monde agricole. Alors, "Balbu" réussira-t-il à persuader les habitants du coin de finir à poil ? L'opération sert-elle la cause paysanne ou les intérêts commerciaux d'un artiste ? Pourquoi les médias ont-ils besoin de coups d'éclat pour s'intéresser au drame paysan ?

Les réponses sont au cœur de Normandie nue, épatante fable sociale et humaine, dans laquelle François Cluzet partage l'affiche avec des comédiens professionnels comme Arthur Dupont, Grégory Gadebois, Toby Jones ou François-Xavier Demaison et de vrais habitants,agriculteurs de Normandie.

François Cluzet, excellent dans le rôle du maire

"Je suis un interprète, je ne suis pas là pour délivrer le message. Le seul message que je veux faire passer au public, c'est le divertir. Ce qui m'a plu dans le film, c'est comme vous l'avez dit, une comédie sur fond tragique. Cette épreuve d'essayer de déshabiller 300 paysans de ma commune, est un challenge très délicat par rapport à la pudeur", explique François Cluzet.



D'une manière générale, il est un de ces comédiens qui réussit à disparaître derrière ses personnages : il a été navigateur dans En solitaire, médecin de campagne, paysan dans Normandie nue. Pourtant, il n'est pas un adepte de l'immersion ou de la transformation pour un rôle.



"Je viens du théâtre et on répète deux mois avant le spectacle. Donc pour le cinéma, je me suis dit que j'allais travailler tout seul comme cela, c'est un grand plaisir. Et je suis petit-fils de paysan, j'ai donc passé toute mon enfance dans cette ferme des Hautes-Pyrénées. Évidemment c'est quelque chose qui me tient à cœur et ma famille est restée là-bas, donc je peux vous assurer que ce n'est pas très drôle", poursuit François Cluzet.

Un film sur la désertification des villages

Au-delà des soucis des agriculteurs, le film montre aussi comment nos villages se désertifient peu à peu avec la fermeture des commerces. Il y a le cas d'un magasin de photographie fermé, victime du numérique et des portables par exemple.



Mais le film n'est jamais sur le mode "c'était mieux avant". "On se plie au scénario, avec le bonheur d'essayer de rendre le travail du metteur en scène le plus vivant possible", conclut François Cluzet.