Muriel Robin et Olivier de Benoist dans Histoires de Rire

publié le 13/05/2017 à 20:00





Muriel Robin est une des comiques préférées des Français, même si récemment dans le documentaire "Muriel Robin et Chanee sur la terre des Bonobos", elle a montré une autre sensibilité. L'émission est l'occasion de découvrir d'autres facettes de Muriel Robin et de réécouter des sketchs qui sont passés dans notre patrimoine comme "Le Répondeur", "Le Chantier"

Puis ce sera au tour d'Olivier de Benoist pour qui cette émission était un Graal convoité. C'es la première émission on l'on prend le temps de discuter avec lui, mais il faut dire qu'avec son spectacle "0-40 ans" on découvre déjà sa vie sous un certain angle et ce n'est pas triste. Retrouvez Laurent Boyer pour un pur moment de bonheur. Pour vous, il revient sur les carrières des grands humoristes de la scènes française. Rire, joie et bonne humeur rythment ce rendez-vous inédit.

photo Olivier de Benoist -