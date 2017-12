Les Enfoirés et les Insus ? dans le Stop ou Encore du 2 décembre 2017

publié le 01/12/2017 à 11:45

Ce matin dans votre Stop ou Encore, votez pour Les Enfoirés 2018, qui reviennent dans une ville qui leur est chère: Strasbourg, 10 ans après avoir inauguré le Zenith de Strasbourg avec leur spectacle "Les secrets des Enfoirés"...Téléphone: 3210... sms au 74900!



Les Enfoirés se produiront à Strasbourg en janvier 2018 Crédit : Christophe Chevalin /TF1

Place ensuite à Imany, avec notamment son album "There were tears", certifié disque de Platine! Actuellement en tournée à travers la France... Tournée qui s'achève les 12 et 13 décembre 2017 à La Salle Pleyel à Paris!. N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.



Imany sur la scène du Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA / RTL

A vous de voter également Stop ou Encore pour Les Insus ?... Tous les titres que vous écouterez ce main sont les "Live" enregistrés lors de leur concert à l'AccorHotels Arena! le DVD de leur concert au Stade de France est sorti hier!. .. N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.





Les INSUS

En votant ce matin, vous pourrez remporter vos places pour Le spectacle des Enfoirés 2018, achetées pour vous par RTL, au profit des Restos, pour leur spectacle du 20 janvier 2018 au Zenith de Strasbourg! ... A vos téléphones.... 3210 ou 74900 par sms!



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.