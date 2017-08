Hartmannswillerkopf : l'historial raconte la Première Guerre mondiale

publié le 12/08/2017 à 08:35

C'est le paysage le plus beau et le plus tragique des Vosges. Cent ans plus tard, il se pare d'un outil qui permet de comprendre son histoire. L'historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf a été ouvert au public le 3 août dernier, après 3 ans de travaux. En 1915, un Parisien a baptisé Vieil-Armand ce promontoire au nom imprononçable. Le bâtiment a été construit tout près de la nécropole nationale et de la croix sommitale du plus haut champ de bataille en montagne de la Première guerre mondiale, à 950 mètres d'altitude.



De féroces combats se sont déroulés là, à une trentaine de kilomètres de Mulhouse, dans les Ballons des Vosges. En cause, le panorama, extraordinaire, sur toute la plaine d'Alsace de Colmar à Bâle.

"On a une vue à 180 degrés. L'observation était idéale, notamment l'observation de la ligne de chemin de fer Mulhouse-Colmar-Fribourg" et permettait de voir de loin tous les déplacements de l'adversaire. Visite très mémorielle, mais le site permet des randonnées spectaculaires entre les tranchées restées intactes puisque taillées dans la roche, avant d'aller se restaurer dans une des fermes-auberges vosgiennes des parages.