Laurent Voulzy et Police dans le Stop ou Encore du 8 avril 2017

publié le 07/04/2017 à 12:16







Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Laurent Voulzy, qui fête les 40 ans de son tube "Rockollection", une occasion que ne rate pas votre Stop ou Encore, pour démarrer l'émission! Place ensuite au groupe mythique: Police... Notez que Sting sera en concert à l'Olympia les 12 et 13 avril, puis à Villeneuve d'Ascq, Aix les Bains, Antibes pour le festival Jazz à Juan et Arras. Votez ensuite pour Claudio Capéo avec son accordéon, qui se classe n°1 des ventes en France, avec son 3ème album "Claudio Capéo" A vous de voter sur rtl.fr !







En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés gagnez un séjour à Vulcania, Parc régional des volcans d'Auvergne, pour une famille de 2 adultes et 2 enfants A vos téléphones: 3210



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Laurent Voulzy planche sur un spectacle autour de Jeanne d'Arc Crédit : Charline Buda / RTL.fr

The Police

Claudio Capéo en Live dans le Grand Studio RTL

Vulcania Crédit : Vulcania





