et Sylvain Zimmermann

publié le 23/02/2017 à 10:56

L'exposition Chtchoukine à la Fondation Vuitton vient de dépasser le million de visiteurs. Et c'est historique. Cela fait 50 ans qu'une exposition à Paris n'a pas attiré un million de personnes. Il faut dire aussi que la collection constituée par l'homme d'affaires russe Serguei Chtchoukine est exceptionnelle.



29 Picasso, 22 Matisse, 12 Gauguin, mais aussi des Manet (Le Déjeuner sur l'herbe), Monet ou Van Gogh : cet ensemble unique de 278 chefs d'oeuvre de l'art moderne est extraordinaire. C'est la première fois que la collection mythique du collectionneur Sergueï Chtchoukine, qui a longtemps été tenue secrète, sort de Russie. Elle est donc enfin réunie, en grande partie, à la Fondation Louis Vuitton depuis son partage en 1948 entre le musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, et le musée Pouchkine, à Moscou.

Le record de fréquentation était jusque-là détenu par l'exposition Toutankhamon et son temps qui avait attiré en 1967, au Petit Palais, à Paris, 1,2 million de visiteurs en un peu plus de cinq mois. Le masque mortuaire de Toutankhamon,était pour la première fois, exposé hors d'Égypte. Il est encore possible de voir les chefs d'œuvre de l'exposition Icônes de l'art moderne, la collection Chtchoukine à la Fondation Vuitton jusqu'au 5 mars.