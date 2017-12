Julien Clerc et Mariah Carey dans le Stop ou Encore du 24 décembre 2017

publié le 22/12/2017 à 11:40

Ce matin dans votre Stop ou Encore, votez pour Julien Clerc qui revient avec une chanson de saison puisqu'elle s'intitule "On attendait Noël", un nouvel extrait de son dernier album "A Nos Amours". La chanson est également accompagnée d'un nouveau clip...Téléphone: 3210... sms au 74900!



Julien Clerc dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA / RTL

Place ensuite à Mariah Carey. Alors qu'elle poursuit sa tournée "All I Want For Christmas Is You" la diva américaine planifie son retour en studio pour l'enregistrement d'un nouvel album en 2018. L'occasion de réécouter quelques uns de ses plus grands tubes. N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.



Mariah Carey sur scène au Mexique, en novembre 2016 Crédit : Carlos Tischler/REX/Shutterstock

A vous de voter également Stop ou Encore pour les chants de Noël ! Quel artiste n'a pas chanté Noël au moins une fois dans sa carrière ? Cette année dans votre Stop ou Encore on retrouve entre autres Kylie Minogue ou Frank Sinatra. N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.

frank sinatra

En votant ce matin, vous pourrez remporter un coffret DVD Warner "Game of Thrones", ou encore une platine vinyle avec la réédition en 33 Tours du succès de Prince "Purple rain", mais aussi une smartbox "Emotions extrêmes" ou "Châteaux et gastronomie"... A vos téléphones.... 3210 ou 74900 par sms!

Le coffret des saison 1 à 7 de "Game of Thrones" (108€ pour l'édition Blu-ray) Crédit : HBO

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

