IAM célèbre sur scène son indémodable "École du micro d'argent" 20 ans après

publié le 25/11/2017 à 04:33

Le hip hop s'apprête à battre son plein. Une foule de tous les âges qui a su rester jeune d'esprit s'agglutine dans la fosse de l'AccorHôtes Arena pour célébrer les 20 ans des incontournables couplets de L'École du micro d'argent ce vendredi 24 novembre. C'est la première date d'un weekend parisien bercé au rythme des "tams-tams de l'Afrique". Ils feront d'ailleurs guise d'introduction d'un spectacle de plus de deux heures et demi porté par les presque cinquantenaires membres d'IAM. Ce groupe de rap marseillais a su s'élever au rang de référence chez toutes les prochaines générations de rappeurs français, tout comme leur album phare. L'un d'eux, Krimsa, confiait à RTL.fr en mars dernier que "le flow de L'École du micro d'argent, c'est la base du rap".



Dans les gradins, un père a emmené son fils d'à peine une dizaine d'années. Il connaît les paroles par cœur. Le disque est bien indémodable. "Welcome (bienvenu) aux plus jeunes, le hip hop ça se partage", lance d'ailleurs Akhenaton, l'un des leaders en remerciant ses fans de les suivre "depuis le début". IAM existe depuis le début des années 1990, aux premières lueurs du rap français. En 2017, ils ont sorti leur 8e album studio. À presque 50 ans, ils n'ont pas perdu de leur crédibilité. Il n'y a pas d'âge pour s'exprimer dans un micro.

La poésie urbaine et légendaire des Marseillais investit les lieux à partir 21h15. L'immense logo du groupe en forme de casque de samouraï apparaît au fond de la scène. Dedans, des images défilent tout au long du concert pour venir illustrer chaque titre et appuyer certains propos engagés. Les textes d'IAM sont politisés, du côté de la justice et contre les discriminations, dont les quartiers sont souvent la cible. Ils nous le rappellent avec On n'est pas né sous la même étoile qui réjouit le public. Une atmosphère bleutée s'abat sur l'ancien Bercy.

#IAM en place ce soir à Paris pour les 20 ans de L'Ecole du micro d'argent pic.twitter.com/OvlL77Xsdq — Cécile de Sèze (@CecileDSZ) 24 novembre 2017

Trois DJs trônent derrière leurs platines protégées par des blocs qui servent aussi d'écrans. Les quatre guerriers de l'ombre s'agitent sur scène tous vêtus de la même manière. Tee-shirt et pantalon noir, baskets blanches. Ils changeront au moins quatre fois de tenues pendant la soirée, comme pour marquer encore plus les changements d'ambiance.



Derrière eux, des images orientales d'estampes japonaises s'enchaînent. Le thème est annoncé. Des lampions rouges viennent appuyer le tout. Plusieurs invités stars vont accompagner le groupe. Faf Larage d'abord, Nuttea et surtout les Américains du Wu Tang Clan qui sont venus interpréter La Saga, titre phare du disque platine en 1997.



Avec des surprises très lourdes, comme le @WuTangClan en personne s'il vous plaît pic.twitter.com/IB7qNZ7H4i — Cécile de Sèze (@CecileDSZ) 24 novembre 2017

Les basses grasses avec le beat sec font naturellement bouger les têtes et les bras dans une chorégraphie méticuleusement synchronisée. "Ça fait chaud au cœur, changez rien ! Longue vie au hip hop !", envoie Shurik'n à son tour. Ils remercieront leur public à de nombreuses reprises tandis que les tubes mêlés à des morceaux récents - comme Orthodoxes - se suivent.



Les lumières deviennent roses et l'ambiance se tamise pour laisser s'installer la chaleur d'Elle donne son corps avant son nom. "Plus de chèque, plus de carte, plus de liquide", est repris en chœur. Une forêt de bras s'élève vers la scène. Et la boule à facettes est de sortie pour Je danse le mia. Le disco est venu remplacer les katanas. Puis Petit frère "avec ses bottes de 7 lieux" a encore essayé "de grandir trop vite". L'une des chansons les plus célèbres et actuelles d'IAM fait frissonner l'AccorHôtels Arena.

Petit frère ¿ pic.twitter.com/ZsYxhlzz39 — Cécile de Sèze (@CecileDSZ) 24 novembre 2017

Un premier rappel s'impose mais il ne berne personne. Il manque encore des incontournables. Et la suite nous donnera raison. IAM nous emmène dans son Empire du côté obscure. Ils sont armés de sabres lasers pour "mater la rébellion". Impossible de partir sans "notre classique des classique". C'est l'ultime titre de l'album. Un monument du genre. Le seul à durer 9 minutes sans refrain et surtout, toute la première partie de Shurik'n est écrite en anadiplose : chaque phrase commence par le mot qui termine la précédente. Demain c'est loin. Les Bad Boys de Marseille ont mis le feu ce soir, ici à Paris.