Eva Joly cosigne avec Judith Perrignon le thriller "French Uranium"

publié le 21/02/2017 à 10:32

L'ancienne juge Eva Joly, aujourd'hui députée européenne, est aussi auteure de polar à ses heures perdues. Il y a 5 ans, elle avait publié avec la journaliste et romancière Judith Perrignon une première intrigue, Les yeux de Lira, un succès. Les deux complices en écriture récidivent avec French Uranium, un thriller politico-financier dont l'action se situe en pleine campagne présidentielle. À la veille du second tour qui oppose le président sortant et le candidat de l'extrême droite, le ministre de l'Industrie est retrouvé pendu dans son bureau.



Deux jours plus tard son directeur de cabinet disparaît à son tour brutalement tandis qu'au Nigeria des terroristes islamistes massacrent les ouvriers d'une mine d'uranium française. Scandales, corruption, règlements de compte à tout-va, les 400 pages de French Uranium se dévorent. "On se voit beaucoup avec Eva, on esquisse les personnages. C'est nourri de nos expériences", commente Judith Perrignon. " Je pense que nous avons une même colère contre l'injustice", renchérit Eva Joly.

Un polar bien ficelé

Malgré ce qu'on pourrait penser, Eva Joly ne révèle pas les pans secrets de ses enquêtes en tant qu'ancienne magistrate au pôle anti-corruption, notamment dans l'affaire ELF. Et le polar qu'elle signe avec Judith Perrignon, French Uranium, n'est pas à proprement parler un roman à clé, même s'il s'appuie sur une réalité hélas bien établie : le cynisme et l'avidité sans bornes des puissances d'argent qui gangrènent tous les rouages de nos sociétés, à commencer par le pouvoir politique. "Ces hommes de pouvoirs sont dépassés par cet événement, car l'argent est beaucoup plus fort qu'eux", signale Judith Perrignon.

Comme dans tous bons polars, notre duo d'auteures a su créer des personnages forts, des salauds et des méchants, mais aussi des héros, un trio de justiciers incorruptibles, une journaliste russe, un flic nigérian et un avocat français. "Nos héros sont des personnes qui sont sortis du cadre qui était le leur et notre roman raconte la difficulté de cette tâche et le prix que ça coûte", résume Eva Joly.

Eva Joly publie avec Judith Perrignon, French Uranium aux éditions Les Arènes, le polar plus vrai que la réalité..