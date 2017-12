Agatha Christie et plantes dans La Curiosité

Crédit : - / PLANET NEWS LTD / AFP

L'écrivain Agatha Christie, créatrice d'Hercule Poirot, et son mari en 1946.

publié le 13/12/2017 à 13:00

Première partie : Agatha Christie reine du crime

Agatha Christie c'est la Reine du crime et surtout les Reine des chiffres, que de records ! Dans combien de langues ses romans sont-ils traduits ? Combien d’années de carrière et combien d’intrigues ?

L’écrivain et biographe François Rivière nous dévoile les secrets de fabrication d’Agatha Christie.



à lire : Agatha Christie. La romance du crime aux éditions de la Martinière

Agatha Christie La romance du crime

à voir : Le crime de l’Orient Express de Kenneth Brannagh, en partenariat avec RTL



> LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS Bande Annonce VF (2017) Johnny Depp, Daisy Ridley

Deuxième partie : les plantes qui soignent

Lin, aloé vera, pâquerette, pissenlit, olivier… Vous allez découvrir les pouvoirs de ces plantes.On les utilise depuis des siècles et parfois des millénaires.Comment soignaient-elles nos ancêtres et comment elles nous soulagent aujourd’hui ?

Pour nous guider au jardin, nous recevons Stéphane Marie, présentateur de l’émission Silence ça pousse sur France 5 tous les vendredis à 22h20.



à lire : L’herbier de Gherardo Cibo aux éditions du Chêne

L'herbier de Gherardo Cibo