Deep Purple et les 500 ans du Havre dans "Laissez-vous tenter"

La tournée d'adieux du groupe culte Deep Purple passe par la France. Les Anglais se produiront ce jeudi soir à Lille, samedi à l'AccorHotels Arena, et le 16 juin au Hellfest à Clisson en Loire Atlantique. Les confidences du bassiste et du batteur du groupe Roger Glover et Ian Paice au micro RTL.

Le groupe Deep Purple en concert à New-York en 2016 Crédit : Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Le Havre fête ses 500 ans jusqu'au 25 novembre prochain. L’événement baptisé Un été au Havre, regroupe de nombreuses expositions dans 26 lieux de la ville. Rencontre avec le duo Pierre et Gilles, peintre et photographe, qui investissent le musée d'art moderne de la ville.

La ville du Havre fête ses 500 ans cet été Crédit : Frédéric Veille

