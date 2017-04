publié le 28/04/2017 à 11:12

Musique

Je joue de la musique est le premier extrait du nouvel album de Calogero attendu pour la fin de l'été.

Calogero prépare la sortie de son 7e album Crédit : LIONEL BONAVENTURE / AFP

Littérature

Le grand romancier espagnol Arturo Pérez-Reverte revient en librairie avec Deux hommes de bien, les aventures rocambolesques de deux académiciens ibères, dans le Paris pré-révolutionnaire, à la recherche de la première édition de l'Encyclopédie.

Arturo Pérez-Reverte sort bientôt son nouveau roman Crédit : OFA/ZOJ/WENN.COM/SIPA

Musique

Dans le journal musical de la semaine, Alain Chamfort est en concert demain à Pleyel, et il se confie sur son prochain album au micro de RTL et Carla Bruni de son côté, prête sa voix à un CD de contes pour enfants.

Alain Chamfort lors d'un concert Crédit : XAVIER LEOTY / AFP

Spectacle

Après avoir triomphé au Théâtre du Rond-Point à Paris, l'humoriste Felag part en tournée avec son one man show Bled Runner, dans lequel il bouscule les tabous et les clichés opposant Français et Algériens, Orient et Occident.

Le comédien Fellag en 2012 Crédit : BAZIZ CHIBANE/SIPA

