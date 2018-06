publié le 25/06/2018 à 18:22

Il est le roi du street-art. Après avoir décoré les murs de Londres ou de la bande de Gaza, Banksy fait son retour à Paris. Depuis la Journée internationale des réfugiés mercredi 20 juin, les passants de la capitale peuvent admirer plusieurs créations de l'artiste dénonçant la situation actuelle des migrants en France et en Europe.



L'une d'elle, située Porte de la Chapelle dans le XVIIIème arrondissement de la ville, représente une petite fille recouvrant une croix gammée de motifs de tapisserie roses. Localisée près de l'ancien Centre de Premier Accueil des réfugiés récemment fermé, l'oeuvre est typique du street-artist : un dessin au pochoir en noir et blanc, au message choc. Télérama évoque même la possibilité qu'elle soit une suite à sa peinture de 2009 intitulée "Go flock yourself", qui reprend la même iconographie, à l'exception que c'est un petit garçon qui tient la bombe de peinture.

Plusieurs autres oeuvres de Banksy ont fleuri sur les murs de la capitale, principalement dans les XIXème et XXème arrondissements. La plupart ont été remarquées, photographiées puis postées sur le réseau social Instagram par des passants.

C'est le cas d'un pochoir, peint sur un mur de l'avenue des Flandres (XIXème arrondissement), reprenant les codes du tableau intitulé Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard, peint par Jacques-Louis David entre 1800 et 1803. Napoléon, enveloppé dans son manteau rouge, rappelle ainsi "une femme voilée", note Le Monde.



Plus au sud, près de l'université de la Sorbonne (Vème arrondissement), une oeuvre représente, elle, un homme tendant un os à son chien dont une patte a été coupée. Il tient une scie cachée derrière le dos.

Autre signature explicite de Banksy : les pochoirs de rats, symboles de la prolifération et de l'indésirable. L'un d'eux est situé rue Maître-Albert (Vème arrondissement) à proximité d'un tag "Mai 1968" dont le 8 tombe de travers sur sa tête. Déjà paré d'un nœud rouge à pois blancs, le rat ressemble ainsi à Minnie, symbole de Disney et du capitalisme.

