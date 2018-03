VIDÉO - "Game of Thrones" : les incroyables effets spéciaux de la "Bataille des bâtards"

publié le 30/06/2016 à 18:32

Si vous n'avez pas (encore) vu l'avant-dernier épisode de Game of Thrones, il est encore temps de faire demi-tour (et bien sûr, de revenir une fois l'épisode visionné). C'est un épisode qui a torturé les fans. Sur le site Reddit, certains vont même jusqu'à dire que ce sont les plus belles images jamais diffusées dans une série. Presque à l'unanimité, les fans affirment qu'il s'agit du plus bel épisode de toute la série.



Et la "Bataille des Bâtards" y est pour quelque chose : un décor vierge, où sont plantés 500 figurants et 70 chevaux. Mais surtout, des effets spéciaux monstrueux, réalisés par le studio australien iLoura. La vidéo présente les différentes étapes nécessaires pour monter la bataille la plus épique de la série dont tout le monde parle. Les figurants sont démultipliés en personnages de synthèse, les chevaux sont recréés de toutes pièces, squelette, musculature et chair. Et les petits soldats de synthèse tombent au sol dans des éclats de boue, plus vrais que nature.

Steve Kullback, responsable des effets visuels, a expliqué avoir lui-même des difficultés à discerner les images de synthèses dans le résultat final : "On a dû mettre en perceptive nos images avec les photos finales, tant il était difficile de se rappeler, et encore plus de voir la différence entre ce qui a été tourné et ce qui a été ajouté". Un rendu bluffant, si l'on fait exception de"l'épée en mousse" de Jon Snow repéré par les internautes.