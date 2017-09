publié le 20/09/2017 à 16:14

On assiste parfois à des scènes improbables dans les transports en commun. Lundi 18 septembre, un homme sur un cheval blanc s’est invité dans le tramway de Montpellier. L’animal a d’abord hésité, puis il est entré dans la rame à la grande surprise des usagers. L’action s’est déroulée au terminus de la ligne 3.



D’après le site de Midi Libre, tout serait parti d’un pari entre copains. Le cavalier ne s’est pas défilé et l’a remporté avec sa monture. Le conducteur du tram n’a cependant pas apprécié l’initiative et a refusé de démarrer. Le cavalier et son fidèle destrier sont alors sortis tranquillement du train avant de s’élancer au galop vers la ville. Ce n’est pas la première fois qu’un animal s’aventure dans un tramway.

En 2013, Serge, le lama, avait créé la sensation. Après une nuit fortement alcoolisée, cinq jeunes hommes avaient embarqué le camélidé appartenant à un cirque, avant de le promener dans le tramway de Bordeaux. L’histoire aurait pu rester un banal fait-divers, mais elle était devenue un phénomène viral après la diffusion de plusieurs photos sur les réseaux sociaux. Le cavalier de Montpellier aura lui aussi marqué les esprits avec sa folle chevauchée.