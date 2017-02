et AFP

publié le 23/02/2017 à 12:02

Le centre commercial de Vélizy (Yvelines) a été évacué partiellement mercredi 22 février, dans l'après-midi, après une fausse alerte au colis piégé qui s'est achevée en début de soirée, et un suspect a été placé en garde à vue. Vers 15h30, un homme dépose une cocotte-minute sur le sol du parking du centre commercial. L'objet, déposé entre les voitures, était semble-t-il entouré de scotch. L'individu gare ensuite son véhicules à une centaine de mètres plus loin, avant d'entrer dans le centre commercial. Selon des sources policières, la cocotte-minute était vide. Dessus, un petit bipeur inoffensif était accroché.



Rapidement, un important dispositif de sécurité est mis en place avec des policiers, des agents du Raid, des démineurs, des pompiers et le Samu. Quelque 300 intervenants sont mobilisés au total. Une évacuation partielle est décidée "dans les parties du centre commercial contiguës" au colis suspect, selon une déclaration de Dominique Lepidi, directeur de cabinet du préfet. "Cela a été relativement fluide", précise-t-il. L'opération de déminage s'est terminée vers 19 heures.

Qui est le suspect ?

Repéré sur les images de vidéosurveillance, le suspect a été interpellé dans le centre commercial. Il a été placé en garde à vue pour "fausse alerte", selon le parquet de Versailles. Âgé de 54 ans, il est connu pour de petits délits mais inconnu du renseignement, selon des sources policières. Aucune trace d'explosifs n'a été retrouvée sur lui et l'enquête devait s'attacher à comprendre les raisons de ses agissements. "La volonté de créer une fausse alerte a l'air quand même assez évidente", a commenté une source proche du dossier.