Un logiciel espion pour "savoir si votre fils est gay" crée la polémique

"Les chanteuses divas sont une vraie passion", "il se coiffe pendant des heures","son hygiène de vie est irréprochable"... Selon Fireworld, une entreprise d'espionnage sur ordinateur, il s'agirait des "d'indices subtils" permettant aux parents de déterminer l'homosexualité de leur fils.



Dans le cadre d'une campagne de communication pour vendre l'un de ses logiciels espions, la société a publié sur son article bourré de clichés homophobes. Le tout pour promouvoir son produit, Controller, qui permet aux utilisateurs d'espionner leurs proches en prenant le contrôle de leur ordinateur, ici pour "savoir si [leur] fils est gay".

Repéré mardi 22 août par l'association de lutte contre l'homophobie AmicaleJeunesRefuge, ce post sur le site de l'éditeur a depuis été supprimé. L'association a écrit de nombreux tweets, captures d'écran à l'appui, pour dénoncer les propos tenus par l'entreprise.



Fireworld ponctue son article en incitant "les parents à accepter leur fils tel qu'il est", car après tout, "tant qu'il ne se met pas à devenir maniéré ou à se mettre du fard à paupière, il est aussi normal qu'un autre ado du même âge", selon une capture d'écran faite par LCI.

"LES INDICES POUVANT INDIQUER QUE VOTRE FILS EST GAY :

Voici les éléments qui accentueraient la probabilité que votre fils soit gay:" pic.twitter.com/VGoAyy5sAt — AmicaleJeunesRefuge (@AmicaleRefuge) 21 août 2017

Un risque pénal

Contactée par L'Express, l'entreprise a souhaité "s'excuser auprès des internautes qui auraient pu se sentir touchés ou blessés par rapport à ce contenu."



"Sachez que nous regrettons de n'avoir pas réfléchi quant aux conséquences de ce type de contenu, et que nous les avons immédiatement retirés. En tant qu'humains, nous apprenons de nos erreurs, et une fois encore le but ici n'était en aucun cas de porter atteinte à qui que ce soit", se sont-ils défendus.



L'entreprise Fireworld incitait également avec son "pack d'espionnage" à pirater le compte Facebook de l'enfant, ce qui est illégal et passible d'une amende et d'une peine de prison (jusqu'à 30.000 euros et deux ans de détention). Une mention que Fireworld indique sur son site, mais en bas de page, avec une astérisque.



Cette campagne publicitaire a largement fait réagir sur les réseaux sociaux, notamment la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa.

Ceci¿¿ démontre qu'homophobie & sexisme prennent racines ds les mêmes stéréotypes de genre

Nous les combattons ensemble @DILCRAH @Egal_FH https://t.co/juUhX3Utxu — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 22 août 2017