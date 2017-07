Un Français soupçonné de projeter un attentat, présenté à un juge antiterroriste

publié le 09/07/2017 à 13:57

Il a été présenté ce dimanche 9 juillet à un juge antiterroriste en vue de sa mise en examen. Ce Français de 42 ans est en effet soupçonné d'avoir projeté un attentat à l'aide d'un important arsenal avec deux frères belges. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et va donc requérir son placement en détention provisoire.



Mercredi 5 juillet, deux frères, Akim Saouti et Khalid Saouti ont été inculpés à Bruxelles pour "participation à un groupe terroriste" et placés en détention. Les deux hommes avaient été arrêtés à Anderlecht, commune de l'agglomération de Bruxelles, alors que le Français a été interpellé près de Lille. Ce dernier avait été incarcéré à plusieurs reprises pour des faits de vol et violences et avait été repéré en mai 2015, pour s'être radicalisé lors de sa détention. Il avait alors été placé sous surveillance par les services de renseignement français.

Le Français a nié tout projet terroriste

La DGSI avait alors observé plusieurs allers-retours du suspect entre la France et la Belgique, et l'avait aperçu avec les frères Saouti, connu pour leur radicalisation, en train de manipuler des sacs dans un garage d'Anderlecht, ce qui a conduit la DGSI à "une vague d'interpellations", a relevé une source proche de l'enquête.

Le projet des deux Belges et du Français semblait bien avancé puisque qu'un arsenal constitué de trois kalachnikovs, d'un fusil à pompe, de trois armes de poing, de quatre détonateurs et de munitions a été retrouvé dans un des box du garage. Par ailleurs, des vidéos de propagande djihadiste et d'attaques kamikazes ont également été retrouvées dans l'ordinateur du suspect français. En garde à vue, ce dernier a cependant nié tout projet terroriste.