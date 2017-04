Ted Bundy, le tueur de femmes

et Charles Deluermoz

Aujourd'hui dans notre émission, retour sur le parcours de l’un des pires serial-killers de l’histoire des Etats-Unis, Ted Bundy.

Il était surnommé par la presse américaine dans les années 1970 "the lady killers", ou le tueur de femmes, pour son grand nombre de victimes féminines qu'il choisissait le plus souvent au hasard.



Arrêté à deux reprises parce qu'il avait réussi à s'échapper, il sera placé en 1978 dans la liste des 10 criminels les plus recherchés par le FBI.

L'avis de recherche de Ted Bundy par le FBI.

Le 31 juillet 1979, il sera condamné à la peine capitale pour des crimes commis dans 7 état des Etats Unis. Il mourra sur la chaise électrique à la prison de Raiford à Starke, en Floride, le 24 janvier 1989.



Peu de temps avant son exécution, après avoir clamé son innocence pendant de nombreuses années, il avouera avoir assassiné 30 jeunes filles entre 1974 et 1978, mais certains estiment le nombre de ses victimes à près de 100 !



Après 10 années de prison et avant son passage sur la chaise électrique, il s'expliquera dans une vidéo où il révélera ce qu'il a poussé à commettre ses crimes.

> La dernière interview de Ted Bundy

Nous ferons le point sur la personnalité de l'un des pires criminels qu'ait connu les Etats Unis avec le spécialiste des tueurs en série Stéphane Bpourgoin et nous entendrons le témoignage exceptionnel d'une de ses rares victimes à avoir réussi à lui échapper, Rondha Stapley, qui a raconté son calvaire dans une interview à Fun Radio.

Stéphane Bourgoin, écrivain, spécialiste des tueurs en série, auteur des "Dernières paroles des condamnés à mort" (Ring, 2016) et de "Serial Killers" (Grasset, 2014).



