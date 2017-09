Hausse du prix du tabac : Buzyn et Darmanin en discussion sur le calendrier

publié le 19/09/2017 à 07:32

Le paquet de cigarette va connaître une forte hausse sur les prochaines années. Selon Les Échos, une hausse de 1 euro est d'ores et déjà prévue pour 2018, passant le paquet à 8 euros. D'autres hausses successives devraient suivre, sur les trois prochaines années : selon des informations de RTL, le paquet augmenterait à nouveau de 1 euro par année, mais les conditions restent à déterminer.



La ministre de la Santé Agnès Buzyn et le ministre du Budget Gérald Darmanin doivent se rencontrer mardi 19 septembre pour détailler les modalités de la hausse du prix et le calendrier.

Les buralistes et fabricants aimeraient ainsi que l'augmentation du prix, après la première hausse de 1 euro en 2018, se fasse par paliers de 50 centimes tous les six mois. Le fait d'échelonner éviterait selon eux "l'effet massue" pour les consommateurs et permettrait de réduire l'impact sur le marché parallèle : l'État perdrait donc moins de rentrée fiscale que si le paquet augmentait d'un euro d'un seul coup.



Parallèlement à cette mesure de santé publique, le gouvernement entend mener un plan global afin d'aider les buralistes et éviter la fraude.