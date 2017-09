publié le 18/09/2017 à 22:16

Les contours du paquet de cigarettes à 10 euros se dessinent peu à peu. Selon des informations rapportées par Les Échos, cette hausse de 3 euros se fera sur trois ans, conformément à la volonté de la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Selon l'hebdomadaire, le calendrier a été arrêté et devrait être rendu public très prochainement.



La première hausse devrait être effective en 2018. Le prix du paquet devrait augmenter d'un euro, en une seule fois. Pour acquérir un paquet de cigarettes, il faudra donc débourser 8 euros.

Selon l'hebdomadaire, cette augmentation se poursuivra en 2019 puis en 2020. Cependant, le gouvernement entend mettre en place une hausse plus progressive. Ainsi, les prix devraient grimper de 50 centimes tous les six mois, jusqu'à atteindre 10 euros en 2020. Le 13 septembre dernier, BFM TV avait déjà émis l'hypothèse de l'instauration de faibles variations de prix entre 2019 et 2020.

Pour éviter la fraude

Cette feuille de route correspond aux intentions de la ministre de la Santé qui souhaitait une augmentation progressive afin de ne pas brusquer les fumeurs. "Nous n'allons pas le faire d'un coup car je veux que les Français aient le temps de se préparer à arrêter (de fumer, ndlr)", avait-elle précisé dans une interview donnée à CNews le 31 août.



Parallèlement à cette mesure de santé publique, le gouvernement entend mener un plan global afin d'aider les buralistes et éviter la fraude. Agnès Buzyn a notamment plaidé pour une harmonisation des prix des cigarettes au niveau européen. Un moyen pour éviter que les fumeurs de l'Hexagone ne partent à l'étranger pour se ravitailler.