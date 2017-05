Pourquoi les parcs d'attractions ont-ils toujours autant de succès ?

publié le 06/05/2017 à 08:20

Les parcs français enregistrent depuis une dizaine d'années de bonnes performances, avec une fréquentation en hausse de 5 à 8% chaque année. Comment expliquer cette réussite jamais démentie ? Il y a d'abord le savoir-faire français. On a un vrai talent pour trouver des concepts qui plaisent : l'histoire avec le Puy du Fou, la technologie avec le Futuroscope. Autre raison : la tendance que les Français ont à morceler nos vacances et à partir plusieurs fois dans l'année pour des courts séjours.



Enfin, ces parcs offrent la possibilité de faire plusieurs activités différentes en peu de temps. "Aujourd'hui, le concept, c'est plus souvent, moins loin, moins cher", explique Jean-Pierre Nadir, président d'EasyVoyage au micro de RTL. Le parc d'attractions a su être un concentré du monde de loisir tel que l'on peut le vivre sur toute l'année. D'un côté, vous avez du cinéma, du spectacle vivant, de l'expérience individuelle."

Au Parc Astérix, le petit gaulois a reçu 1,8 million de visiteurs l'année dernière, et espère atteindre le cap des 2 millions en 2019 pour ses 30 ans. Dans le parc, il y a déjà un hôtel, deux autres sont en construction. Investir est donc une des clefs du succès : il faut perpétuellement se renouveler et inventer de nouvelles attractions. Le parc Astérix consacre en moyenne chaque année 15% de son chiffre d'affaires aux nouveautés. Et cela semble fonctionner : 70% des visiteurs reviennent. "Tous les ans, on va avoir une nouveauté, que ce soit une attraction, un spectacle", raconte Guy Vassel, le directeur général adjoint du parc.

2017, année des parcs d'attractions

Il est aussi naturel de plaire à tous les publics. Le parc Astérix a su s'adapter : à l'origine, il proposait surtout des attractions à sensations fortes. En 2014, il a lancé la forêt d'Idéfix avec sept attractions pour les petits et tout le monde y trouve son compte. 2017 est l'année des parcs d'attractions : on fête les 25 ans de Disneyland Paris, les 30 ans du Futuroscope et les 40 ans du Puy du Fou.